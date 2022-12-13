В Петербурге задержали аспиранта, разбившего окна военкомата

Ранее 25-летний молодой человек уже привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии.

Правоохранители задержали 25-летнего аспиранта Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алферова РАН. Молодого человека заподозрили в нападении на военкомат Выборгского района. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой источник в правоохранительных органах.

О хулиганстве заявил сотрудник военкомата в ночь на воскресенье, 26 февраля. По его словам, неизвестный разбил стекла в здании на первом этаже и разрисовал фасад учреждения надписями, дискредитирующими российскую армию и СВО.

Нарушителя выследили по записям камер видеонаблюдения. Как выяснилось, он уже привлекался к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемый задержан на двое суток.

Ранее мы сообщили о том, что 19-летнего студента Горного университета на BMW задержали после 36 выстрелов по колёсам.

Фото: Piter.TV