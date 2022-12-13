Американский ведущий Моррис: власти США не признают созданный ими финансовый кризис

Журналист рассказал о нестабильности экономики США, о которой эксперты давно предупреждали.

Американская администрация спровоцировала финансовый кризис, но в настоящее время отказываются признавать свою ответственность за ситуацию. Соответствующее заявление в рамках своего YouTube-канала Redacted News сделал местный журналист Клейтон Моррис. Эксперт пояснил зрителям, что в текущий момент страна пытается преодолеть крах банковской системы, о чем аналитики уже давно предупреждали граждан. Клейтон Моррис напомнил, что власти Федеральной резервной системы признали тот факт, что в США грядут рецессионные процессы, но одновременно заявляют о безопасности обстановки для банков.

Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рыкну разобраться самому". Клейтон Моррис, ведущий

По мнению Клейтон Морриса, американский кризис произошел по вине президента Джо Байдена.Ведущий Fox News Моррис: США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно.

Фото и видео: YouTube / Redacted