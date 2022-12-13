Ведущий Fox News Моррис: США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно

Клейтон Моррис оценил желание Пентагона напугать американцев китайскими солдатами.

Американскийжурналист, бывший ведущий телеканала FOX News Клейтон Моррис объявил о подготовке властей США к конфликту с Китаем и Россией, так как эти державы представляют угрозу для Белого дома. Специалист напомнил, что на текущей неделе шеф Пенагона Ллойд Остин объявил перед законодателями военный бюджет страны на 2024 год. В этом проекте фиксируется "направленность на КНР", рост расходов на "нападение" на Пекин составил примерно 40%. По версии Минобороны США, именно это государство представляет наибольшую угрозу для национальной безопасности Вашингтона, так как Китая планирует стать экономической сверхдержавой.

США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть. Клейтон Моррис, ведущий

По мнению Клейтона Морриса, американские чиновники хотят того, чтобы граждане поверили в том, что в скором времени в их дворах и домах будут находиться китайские солдаты. Журналист уверен, что таким образом власти США запугивают нацию.

Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО.

Фото и видео: YouTube / Redacted