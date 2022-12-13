Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО

Клейтон Моррис рассказал о давлении со стороны Вашингтона на Турцию.

Бывший американский советник министра по обороне, полковник в отставке Дуглас Макгрегор предрек распад Североатлантического военного альянса в том случае, если в ближайшее время не начнутся мирные переговоры по украинской ситуации. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Redacted News сделал офицер США.

Он не был придуман для нападения на кого-либо. С 90-х годов мы пытаемся его использовать как наступательное оружие. И если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс развалится Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Ведущий информационного выпуска Redacted News Клейтон Моррис обратил внимание зрителей на отношения с НАТО страны-члена Турции, которая пытается выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, а также, которая заблокировала принятие в боевой альянс Швеции. По мнению Морриса, Анкаре в НАТО сейчас дают понять о том, что или страна будет следовать линии альянса, или Британия и США помогут международным боевикам организовывать в Стамбуле теракты.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: главком ВСУ Залужный сообщил о потере 257 тысяч человек.

Фото и видео: YouTube / Redacted