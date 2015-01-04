Defense News сообщил, что ракета Precision Strike Missile ликвидировала цель на расстоянии в 400 км.

Американский "убийца" российских С-400 побил рекорд дальности. Об этом рассказали журналисты издания Defense News со ссылкой на результаты, предоставленные специалистами компании Lockheed Martin. На полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико военные протестировали боеголовку Precision Strike Missile. Данная ракета считается в СМИ ликвидатором российских средств противовоздушной обороны.

PrSM преодолела более 400 километров. Таким образом ракета побила собственный рекорд по дальности полета. Также были подтверждены заявленные характеристики оружия, включая параметры точности. Проверена возможность работы Precision Strike Missile на пусковой установке High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Авторы Defense News объяснили, что в прошлом году ракета PrSM летала на дальности 240, 180 и 85 километров.

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