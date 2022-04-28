Американский канал опубликовал видео террористов перед атакой 11 сентября

В кадре оказались Омар аль-Баюми, Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар.

Американский канал CBS опубликовал видео террористов перед атакой 11 сентября. В ролике якобы представлены те лица, которые причастны к трагедии, произошедшей с башнями-близнецами в Нью-Йорке. В СМИ уточнили, что получили кадры от британской полиции. Англия располагала видео через две недели после событий. Однако ранее ролик нигде не публиковался.

В CBS подчеркнули, что к каде присутствуют террористы, угнавшие самолеты, которые врезались в небоскребы. Речь идет о подозреваемых, известных под именами Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар. В момент съемки они находились на мероприятии, описываемом в документах как вечеринка в квартире террористов. Она происходила в феврале 2000 года в городе Сан-Диего.

С того ужина на видео также попал гражданин Саудовской Аравии Омар аль-Баюми. Мужчина также подозревается в причастности к организации терактов. Видеоматериалы правоохранительные органы получили при задержании аль-Баюми. Позже тот был освобожден.

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