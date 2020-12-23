Американский F/A-18 "сильно ударит" по российскому МиГ-29

Boeing сможет поставлять вооружение для ВМС Индии.

Американский F/A-18 Super Hornet "сильно ударит" по российскому МиГ-29. Журналисты из Defence Blog. Эксперты уверены, что аэрокосмическая компания Boeing может обогнать российские оборонные предприятия в качестве крупнейшего зарубежного поставщика в Индию. Они уточнили, что местные ВМС выразили заинтересованность в поставке вооружения.

В настоящее время ВМС Индии приближаются к закупке Super Hornet в дополнение к своим МиГ-29К российского производства. Если контракт будет подписан, это сильно ударит по позициям России в регионе материал Defence Blog

Авторы статьи прокомментировали ролик из Twitter, в котором продемонстрирован взлет самолета с трамплина. F/A-18E Super Hornet показал свои возможности по схеме Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR). Она используется на авианосце Vikramaditya, принадлежащем Индии.

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.

Видео: YT / Boeing India