F/A-18E Super Hornet упал в округе Керн.

Американский истребитель разбился в Калифорнии. Об этом сообщается на странице Facebook базы Лемур военно-морских сил США. По данным чиновников, модернизированный боевой самолет корабельного базирования F/A-18E Super Hornet потерпел крушение 20 октября на юге штата. Пилоту удалось вовремя катапультироваться из кабины. Сейчас он госпитализирован для дальнейшего медицинского осмотра.

F/A-18E Super Hornet совершил неудачный маневр во время тренировочного полета над полигоном Супериор-Вэлли к югу от испытательной станции Чайна-Лейк пресс-служба военной базы ВМС США Лемур

Американские журналисты отметили, что истребитель упал на открытой местности, в округе Керн. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

США выпустят "приманку" для России.

Видео: YouTube / WORLD OF AVIATION عالم الطيران