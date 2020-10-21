Американский истребитель разбился в Калифорнии. Об этом сообщается на странице Facebook базы Лемур военно-морских сил США. По данным чиновников, модернизированный боевой самолет корабельного базирования F/A-18E Super Hornet потерпел крушение 20 октября на юге штата. Пилоту удалось вовремя катапультироваться из кабины. Сейчас он госпитализирован для дальнейшего медицинского осмотра.
F/A-18E Super Hornet совершил неудачный маневр во время тренировочного полета над полигоном Супериор-Вэлли к югу от испытательной станции Чайна-Лейк
пресс-служба военной базы ВМС США Лемур
Американские журналисты отметили, что истребитель упал на открытой местности, в округе Керн. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
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