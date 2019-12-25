Американцы создадут ложную цель для ПВО противника.

Командование авиационных систем ВМС США выпустят "приманку" для России. Америка заключит контракт с местной компанией Raytheon на производство ракеты. Об этом сообщили журналисты из Jane"s.

В СМИ объяснили, что объект получит название Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N). Ракета будет использоваться в качестве ложной цели при атаке противника. Ее можно будет запускать с американских самолетов F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II. С этих же воздушных средств запускаются ракета AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile. По данным Jane"s, контракты на 250 единиц MALD-N подпишут в 2021 и 2022 финансовых годах.

Напомним, что Россия по мнению национального центра контрразведки и безопасности США считается основным противником. Этот статус также присвоен Китаю, Кубе, Ирану и Северной Корее.

Ранее ракету "Циркон" запустят с АПЛ "Северодвинск".

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