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Ракету "Циркон" запустят с АПЛ "Северодвинск"

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Россия в ближайшее время начнет подводные испытания гиперзвукового оружия.

Ракету "Циркон" запустят с АПЛ "Северодвинск". Об этом сообщили "ТАССу" источники в оборонно-промышленном комплексе РФ. Ранее гиперзвуковую ракету запускали с фрегата проекта 22350 Адмирал Горшков. Теперь оружие будут тестировать из подводного положения с головной атомной подлодки К-560.

Напомним, что "Северодвинск" является частью проекта 885, который имеет шифр "Ясень". Изначальное военные хотели испытать ракеты с К-561 "Казань", но планы пришлось пересмотреть. Это произошло из-за затянувшихся испытаний данной подлодки.

Ранее Ракета "Циркон" будет кошмаром для ВМС США.

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: апл, северодвинск, циркон
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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