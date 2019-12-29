Далее ее будут запускать с подлодок.

Гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля. Объект полетел с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе 2020 года. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах по Северо-Западному ФО.

Испытания проводились на территории Баренцева моря. Военные стреляли по наземной цели на собственном полигоне. Дальность полета "Циркона" превысила 500 км. В 2020 году запуски тестовые ракеты с морских носителей будут продолжены. В планах разработчиков начать запускать "Циркон" с атомных подводных лодок.

Ранее в Минобороны хотят увеличить скорость гиперзвуковых ракет.