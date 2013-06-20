Американские военные попали под обстрел в Сирии

Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов подтвердил, что американские военные подверглись атаке в Сирии. Об этом информирует агентство "РИА Новости".

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, жертв также не выявлено. Серьезных повреждений техники не наблюдается.

Я могу подтвердить, что в Коноко, Сирия, произошла атака непрямой наводкой. из комментария представителя Минобороны США

Напомним, в Пентагоне заявили об обеспокоенности недавними атаками на американцев в Ираке и Сирии. Секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби отметил, что нападающие используют смертоносное оружие.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии.

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