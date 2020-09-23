В Минобороны рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии

Вадим Кулить: террористы готовят химическую атаку в Идлибе.

В Минобороны России рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал представитель Центра по примирению враждующих сторон. Контр-адмирал Вадим Кулить уточнил, что угроза исходит со стороны запрещенных на территории РФ террористических группировок "Хайят Тахрир Аш-Шам" и "Белые каски".

Террористы намерены осуществить инсценировку "химической атаки" в южной части хребта Джебель-Эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения. Вадим Кулить, контр-адмирал России

Операции боевики могут начать в зоне деэскалации Идлиба. Сведения получены военными от местных жителей. По предварительным данным, террористы смогли в сопровождении сотрудников псевдогуманитарной организации доставить на грузовике к населенному пункту Харим около десяти бочек с отравляющими веществами.

Напомним, что организация "Белые каски" широко известна и получает поддержку на Западе. Члены организации поставили перед собой задачу спасти мирное население, находящееся в зонах боевых действий. Правительство Сирии обвиняет членов движения в связях с экстремистами, а также проведении враждебной пропагандистской деятельности. В Москве возложили на "Белые каски" ответственность за провокацию, после которой Запад обвинил Дамаск в химатаке.

При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания.

Видео: Минобороны России