В США появилась доктрина, разрешающая космическим силам атаковать противника.

Американские космические силы смогут вести наступательные операции. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на доктрину нового вида американских вооруженных сил. В документе указывается на то, что военные из США могут атаковать цели как на земле, так и в киберпространстве.

Наступательные операции нацелены на космические возможности и системы противокосмической обороны противника, на снижение эффективности и смертоносности вражеских сил во всех областях американская доктрина

В тексте говорится о том, что задачей военных будет получение преимущества над силами противника, а также нейтрализация космических миссий врагов до того момента, как технологии и средства будут задействованы против дружественных сил США. Новому роду войск разрешено проводить пассивные и активные оборонительные операции.

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