Журналисты рассказали о космических проектах, которые разрабатываются в США с военными целями.

Выяснилось, что скрывают США заявляя о "российской агрессии". По данным "РИА Новостей", Вашингтон не хочет раскрывать информацию о создании собственного оружия для размещения на околоземных орбитах. Агентство уточнило, что созданные по указу Дональда Трампа Космические силы в 2020 году трижды говорили об испытаниях в России противоспутникового оружия. В частности, о запуске "Нудоля", который в Пентагоне называют PL-19. Ракета заменит устаревшую А-135 "Амур" в ПРО Московского региона.В СШа считают, что данное оружие создается с целью ликвидировать американские спутники-шпионы, чтобы оставить Белый дом без информации.

Вашингтон подготовил национальную "Стратегию обороны в космосе", которая позволит США контролировать все околоземное пространство. Сейчас страна имеет в запасе около сотни спутников в космосе. Военные также занимаются созданием ударных космических сил. На орбиту в ближайшее время будут выведены сотни малых аппаратов, необходимых для ПРО-систем, а также запущен мини-шаттл X-37B. При необходимости последний сможет направлять перехватчиков объектов противника.

Журналисты также отметили, что в отдаленном будущем США будут разворачивать в космосе ударные комплексы. Речь идет о носителе небольших перехватчиков Multiple Kill Vehicle с 20 спутниками-боеголовками. Они способны ликвидировать баллистические ракеты. Также американские специалисты продолжают работу над созданием химического лазера в рамках проекта Space-based Lazer. Он необходим стране для уничтожения целей, расположенных на Земле.

Американские F-15 и F-16 получат "лучи смерти".

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