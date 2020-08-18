В палате представителей призвали США встать на сторону белорусского народа.

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии. Об этом заявили глава комитета по иностранным делам от палаты представителей Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол. Специалисты считают, что Москва не должна оказывать Минску "военную помощь" из-за проходящих в республике массовых протестов.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что уже договорился с Владимиром Путиным о том, что Россия поможет Белоруссии при первом запросе об обеспечении безопасности. Политик сослался на договоренности, заключенные странами в рамках программы Организации договора о коллективной безопасности и Союзного государства.

Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии...Мы призываем США продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками сообщение конгрессменов

Американские политики призвали Вашингтон оказывать поддержку белорусскому народу, а также добиться освобождения заключенных протестующих в республике. В США осуждают чрезмерное насилие со стороны властей.

Россию попросили не вмешиваться во внутриполитические проблемы Белоруссии.

Видео: YouTube / Protest