Он напомнил, что находится у власти уже 26 лет и когда-нибудь уйдёт.

Александр Лукашенко согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституции. По его словам, для смены власти в стране нужен новый главный закон в стране. Заявление он сделал во время встречи с рабочими МЗКТ. Об этом пишет Tut.by.

Один из рабочих спросил у Лукашенко — когда будет референдум. Тот ответил, что ему уже предлагали два варианта новой Конституции, но он их отклонил.

Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Александр Лукашенко

По его словам, под давлением и через силу он не намерен отдавать власть. Лукашенко напомнил, что находится у власти уже 26 лет и когда-нибудь уйдёт.

Может, через год или через два — это зависит от вас. Александр Лукашенко

Он добавил, что нынешнюю конституцию нельзя передавать "непонятно кому", потому что "будет беда", которой он "больше всего боится". Также Лукашенко подчеркнул, что граждане знают его жёсткость, без которой, по его мнению, "не было бы и страны". По его словам, детей он не обидит и "страну никому не отдаст".

Ранее мы писали, что в Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата.

Видео: YT / Onliner Belarus