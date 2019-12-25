В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

В Европарламенте не признают президентские выборы в Белоруссии и считают Александра Лукашенко персоной нон грата. Об этом говорится в официальном заявлении, которое подписали совместно партии ЕП. Документ распространен в понедельник 17 августа в Брюсселе.
Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии
сообщение членов Европарламента
В ЕП отметили, что присоединяются к белорусскому народу, который требует проведения новых справедливых и свободных выборов главы государства. Европарламент будет добиваться присутствия независимых наблюдателей на голосовании в республике.
Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии.
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