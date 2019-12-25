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Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии
Сегодня, 13:26
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lesjasap

Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии

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Шарль Мишель проведет встречу стран ЕС 19 августа по вопросу Белоруссии.

Глава Евросовета созывает саммит Евросоюза для обсуждения ситуации в Белоруссии. Об этом Шарль Мишель сообщил в собственном аккаунте в Twitter. Чиновник отметил, что члены организации будут подключены к переговорам 19 августа в 12 часов по местному времени (в 13 часов по московскому времени). 

Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и самостоятельно избирать своего лидера. Насилие против демонстрантов неприемлемо

Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Оппозиция оказалась недовольна объявленными результатами голосования после проведения президентских выборов. По данным местного ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% поддержки населения. В первые дни митинги подавлялись силовиками. ОМОН использовал слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В протестах оказались задержаны более 6,7 тысяч человек. Пострадавшими считаются сотни жителей страны, более 120 правоохранителей. Есть информация об одном погибшем.

Евросоюз согласовал бюджет на 2021-2027 годы.

Теги: белоруссия, евросовет, протесты, шарль мишель
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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