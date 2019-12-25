Штеффен Зайберт рассказал о позиции Берлина по поводу ситуации в Белоруссии.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к национальному диалогу власти и оппозицию Белоруссии. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Важнейшим в этой ситуации представляется следующее: власти должны отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов; политические заключенные должны быть немедленно и без предварительных условий выпущены Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ

По словам специалиста, в вопросе организации диалога между правительством Белоруссии, оппозицией и гражданским обществом основополагающую роль должны на себя взять представители ОБСЕ. Они должны будут проверить результаты голосования в республике.

Германия не исключает возможности расширения санкций против ответственных в Белоруссии за насильственные действия силовиков против протестующих.

Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты выборов.