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Меркель призвала к национальному диалогу власти и оппозицию Белоруссии
Сегодня, 13:09
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lesjasap

Меркель призвала к национальному диалогу власти и оппозицию Белоруссии

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Штеффен Зайберт рассказал о позиции Берлина по поводу ситуации в Белоруссии.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к национальному диалогу власти и оппозицию Белоруссии. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Важнейшим в этой ситуации представляется следующее: власти должны отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов; политические заключенные должны быть немедленно и без предварительных условий выпущены

Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ 

По словам специалиста, в вопросе организации диалога между правительством Белоруссии, оппозицией и гражданским обществом основополагающую роль должны на себя взять представители ОБСЕ. Они должны будут проверить результаты голосования в республике.

Германия не исключает возможности расширения санкций против ответственных в Белоруссии за насильственные действия силовиков против протестующих.

Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты выборов.

Теги: ангела меркель, белоруссия, германия, оппозиция, штеффен зайберт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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