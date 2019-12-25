В правительстве ФРГ прокомментировали ситуацию в Белоруссии.

Ангела Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии против протестующих. Об этом во время брифинга с журналистам рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Канцлер ФРГ призвала власть республики освободить задержанных граждан.

Канцлер осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями...Она выражает глубокую скорбь родственникам погибших Ангела Меркель, канцлер Германии

В ФРГ считают, что задержанные во время акций протеста в Белоруссии должны выйти на свободу немедленно и без каких-либо условий. Правительство Германии призвало обеспечить им право на собрания, информацию и свободу слова.

Тот факт, что фундаментальные права в Белоруссии попираются ногами, совершенно неприемлемо Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ

В Германии поддерживают инициативу ввода санкций в отношении политически ответственных лиц за насильственные действия в Белоруссии.

Германия рассказала о скептичном отношении к российской вакцине от коронавируса.