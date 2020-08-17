Партии уверены, что институты Евросоюза и страны-члены объединения должны "бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении".

Россию попросили не вмешиваться во внутриполитические проблемы Белоруссии. Об этом сказано в совместном обращении ведущих партий Европарламента, выложенном на сайте Европейской народной партии.

Авторы обращения назвали Александра Лукашенко персоной нон грата. Они призывают провести новые честные выборы и поскорее ввести санкции против причастных к фальсификациям. На Западе также посчитали возмутительным насилие над демонстрантами. Члены ЕС призывают прекратить пытки и отозвать силовиков.

Напомним, что 16 августа Владимир Путин побеседовал с Александром Лукашенко. Российский президент заявил, что намерен оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике.

Ранее мы сообщили, что Telegram опросил белорусов о выборах президента.

Видео: YouTube / Council of the EU