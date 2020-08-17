Кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую выбрали 52% респондентов. За Александра Лукашенко проголосовали лишь 3%.

Telegram опросил белорусов о выборах президента.

Официальный канал создал анонимный опрос. Результаты показали, что 8% белорусов не ходили на избирательные участки, а 3% проголосовали против всех. Еще 32% опрошенных отметили, что они не из Белоруссии.

Напомним, что 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. По официальным данным ЦИК Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а за Светлану Тихановскую проголосовали всего 10,12% избирателей. Это вызвало волну протестов по всей стране. Оппозиционеры считают, что выборы были фальсифицированы.

Ранее мы сообщили, что Великобритания не признала результаты выборов президента Белоруссии.

Видео: YouTube / Соловьев Live