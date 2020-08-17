В заявлении сказано, что итоги президентских выборов были "сфальсифицированными".

Великобритания не признала результаты выборов президента Белоруссии. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Рааб требует провести расследование в рамках ОБСЕ в связи с нарушениями на нечестных выборах. Он подчеркнул, что Лондон вместе с международными партнерами продолжит работать, чтобы наказать виновных. По словам министра, белорусские власти будут привлечены к ответственности.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Это вызвало волну протестных акций. Оппозиционеры вышли на улицы в неравный "бой" с силовиками. Последние применяли слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и шумовые гранаты.

Ранее мы сообщили, что два сотрудника МИД Белоруссии поддержали протестующих.

Видео: YT / In time Ukraine