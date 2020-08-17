На крыльцо ведомства вышли начальник историко-архивного отделения министерства Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

Два сотрудника МИД Белоруссии поддержали протестующих. Об этом сообщает TUT.by

У нового здания МИД Казаченок заявил, что он "рыдал вечерами" от рассказов задержанных. Он подчеркнул, что ему страшно за будущее и жизни людей. Сотрудник МИД попросил белорусских силовиков "прекратить геноцид" и выступил за расследование всех фактов беззакония и судебного произвола.

Казаченок не побоялся заявить, что Александр Лукашенко уже "давно и безнадежно" оторвался от народа.

Почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? - Вячеслав Казаченок, начальник историко-архивного отделения МИД Белоруссии

Ранее мы сообщили, что Тимошенко выступила за проведение новых выборов президента Белоруссии.

Видео: YT / TUT.BY