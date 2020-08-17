Два сотрудника МИД Белоруссии поддержали протестующих. Об этом сообщает TUT.by
У нового здания МИД Казаченок заявил, что он "рыдал вечерами" от рассказов задержанных. Он подчеркнул, что ему страшно за будущее и жизни людей. Сотрудник МИД попросил белорусских силовиков "прекратить геноцид" и выступил за расследование всех фактов беззакония и судебного произвола.
Казаченок не побоялся заявить, что Александр Лукашенко уже "давно и безнадежно" оторвался от народа.
Почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой?
- Вячеслав Казаченок, начальник историко-архивного отделения МИД Белоруссии
Ранее мы сообщили, что Тимошенко выступила за проведение новых выборов президента Белоруссии.
Видео: YT / TUT.BY
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