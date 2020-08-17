Тимошенко подчеркнула, что волна протестов началась из-за того, что люди не согласны с официальными данными ЦИК.

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко выступила за проведение новых выборов президента Белоруссии. Об этом она написала в своем Facebook.

Она призвала обеспечить свободное участие в выборах для всех кандидатов. Кроме того, Тимошенко посоветовала создать независимую ЦИК и мощную наблюдательную миссию от мировых демократических институтов.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Люди начали устраивать массовые протестные акции. На улицах появились силовики. Они применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

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Видео: YouTube / ICTV, Telegram / @nexta_live