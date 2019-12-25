В таком случае удастся избежать второго удара по торговой отрасли.

В России не будут закрывать торговые центры во время второй волны COVID-19. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на рекомендации правительства.

С подобной инициативой выступил Российский совет торговых центров (РСТЦ). Представители организации подсчитали убытки, которые понесла торговая отрасль за пандемию коронавируса. Из-за закрытия магазинов, каждый ТЦ потерял от 80 до 100 млн рублей. Если магазины снова закроют, то работодателям придется увольнять сотрудников и закрывать точки. Это приведет к росту безработицы. Россияне могут остаться без покупки товаров и развлечений.

Ранее мы сообщили, что в правительстве поддержали штрафы за неосвоение недр.