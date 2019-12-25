В правительстве поддержали штрафы за неосвоение недр

Разработкой законопроекта занимался Госсовет республики Татарстан.

Правительство России намерено ввести штрафы в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ за неосвоение недр и срыв сроков по добыче полезных ископаемых, прописанных в лицензиях. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на отзыв кабмина.

Депутаты считают, что государство недополучает налоги в бюджет и тратит много денег на планы добычи с фактическими цифрами. Штраф за неосвоение недр составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Авторы инициативы рассчитывают, что законопроект восполнит пробел в правовом регулировании и повысит эффективность превентивной функции законодательства об административных правонарушениях.

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