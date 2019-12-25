В Ленобласти продлили меры поддержки бизнеса после атак беспилотников

Горячая линия для пострадавшего от атак БПЛА бизнеса приняла 318 обращений.

В Ленинградской области меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников, будут действовать до конца 2026 года. Об этом сообщили в региональном комитете экономического развития.

За последние 3 месяца на специальную горячую линию поступило 318 обращений. В 195 случаях предприниматели интересовались возможностью получить льготное финансирование через микрокредитную организацию региона.

Более 70% запросов поступило от представителей бизнеса из Ленобласти. Наибольшее количество обращений зафиксировали в первую неделю августа: тогда за консультациями обратились свыше 100 продавцов.

Помощь доступна представителям малого и среднего бизнеса, если ущерб от атак превысил 5% годового дохода. Предприниматели могут оформить отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев, а также воспользоваться приостановкой налоговых проверок до конца 2026 года.

Кроме того, предусмотрены льготный период по займам и кредитные каникулы, скидки на транзит и хранение, отмена штрафов за перенос поставок и промобонусы на рекламу.

Ранее мы рассказывали о том, что школу в деревне Разметелево, поврежденную во время атаки БПЛА 18 октября, планируют полностью восстановить за две недели.

Фото: pxhere