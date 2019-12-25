В МВД перечислили признаки, по которым можно распознать звонок мошенников

В МВД объяснили, как распознать попытку обмана во время телефонного звонка.

В МВД России перечислили признаки, которые могут указывать на мошеннический телефонный звонок. Среди них — угрозы, требования подтвердить личные данные или обновить информацию. Об этом в ведомстве предупредили 31 октября, сообщает ТАСС.

По данным МВД, злоумышленники нередко пытаются напугать собеседника, упоминая повестки, штрафы и другие возможные неприятности. После этого они могут заявить о необходимости проверить или актуализировать сведения и попросить назвать код.

В ведомстве подчеркнули, что подобные требования являются мошеннической уловкой. При подозрительном звонке рекомендуется сразу завершить разговор и заблокировать номер. Если необходимо проверить полученную информацию, следует самостоятельно связаться с организацией по ее официальному или общеизвестному телефону.

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Фото: Piter.TV