Суд отказался скрывать от журналистов разбирательство Бородиной и Степанова

В Петербурге продолжается спор Бородиной с психологом.

Петроградский районный суд Петербурга продолжает рассматривать иск телеведущей Ксении Бородиной и ее супруга Николая Сердюкова к психологу и блогеру Веронике Степановой. Истцы требуют удалить видеоролики с высказываниями о семье и взыскать с ответчика в общей сложности 7,5 млн рублей, пишет КП-Петербург.

Ни Бородина, ни Степанова на заседание не приехали. Интересы телеведущей и ее мужа представляла юрист Оксана Михельсон. Со стороны психолога выступал Александр Солкин, заменивший Екатерину Гордон, которая ранее обещала защищать Степанову.

Представитель истцов попросила суд рассматривать дело в закрытом режиме. Она объяснила ходатайство тем, что в ходе разбирательства могут обсуждаться личные и семейные обстоятельства, имущественные отношения и другие сведения, которые Бородина и Сердюков не хотят предавать огласке. Однако судья не нашла оснований для закрытия заседания, поэтому журналисты остались в зале.

Михельсон также попросила приобщить к материалам дела новую публикацию Степановой. По мнению истцов, в ней блогер вновь допустила оскорбительные высказывания и предложила превратить судебный процесс в реалити-шоу.

Александр Солкин заявил, что претензии истцов сформулированы недостаточно конкретно. По его словам, из текста иска неясно, какие именно высказывания адресованы Бородиной, какие — Сердюкову, а какие касаются обоих. Юрист также настаивает, что спорные фразы необходимо оценивать в контексте и отделять мнение от утверждения о фактах. По его мнению, Степанова не вышла за пределы допустимой критики. Кроме того, часть использованной блогером информации, как отметил представитель ответчика, уже находилась в открытом доступе.

Поводом для судебного спора стали видеоролики Степановой, опубликованные в 2023 и 2026 годах. В них психолог разбирала отношения Бородиной с нынешним супругом, а также затрагивала тему ее бывшего мужа Курбана Омарова.

Истцы требуют признать ряд сведений недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, удалить видеоролики и запретить их дальнейшее распространение. Бородина оценила свои требования в 6 млн рублей: 3 млн она просит в качестве компенсации морального вреда и еще 3 млн — за предполагаемое нарушение авторских прав. Сердюков требует взыскать с психолога 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.

По мнению представителя Степановой, для дальнейшего рассмотрения спора потребуется лингвистическая экспертиза. Она должна помочь определить характер и значение спорных высказываний.

Следующее заседание назначено на 10 декабря. Солкин не исключил, что к этому времени к защите Степановой сможет присоединиться Екатерина Гордон.

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Фото: Piter.TV