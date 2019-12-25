В Ленобласти 59-летний рабочий погиб после падения со строительных лесов

Следователи возбудили дело после гибели рабочего на стройке в Выборгском районе.

В Ленинградской области расследуют гибель 59-летнего рабочего, который получил смертельные травмы после падения со строительных лесов. Мужчина скончался позднее в своей квартире в Мурино. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Происшествие случилось вечером 14 октября в поселке Пески Выборгского района. Мужчина выполнял отделочные работы на строительном объекте, когда сорвался с высоты не менее 5 метров.

В результате падения рабочий получил тяжелые травмы головы и грудной клетки. Позднее он умер в своей квартире.

По предварительным данным следствия, во время строительных работ мужчина не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV