В Ленобласти 59-летний рабочий погиб после падения со строительных лесов

В Ленинградской области расследуют гибель 59-летнего рабочего, который получил смертельные травмы после падения со строительных лесов. Мужчина скончался позднее в своей квартире в Мурино. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Происшествие случилось вечером 14 октября в поселке Пески Выборгского района. Мужчина выполнял отделочные работы на строительном объекте, когда сорвался с высоты не менее 5 метров.
В результате падения рабочий получил тяжелые травмы головы и грудной клетки. Позднее он умер в своей квартире.
По предварительным данным следствия, во время строительных работ мужчина не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Piter.TV
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