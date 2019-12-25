Туман и небольшой дождь ожидаются в Ленобласти 31 октября

В Ленинградской области в субботу похолодает до +5 градусов.

В Ленинградской области 31 октября ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможен туман, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет spb.aif.ru.

Ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Днем столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление начнет повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV