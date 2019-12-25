Производство сидра упало на 11% в годовом выражении.

В России сократилось производство сидра по итогам июня 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка.

Производство сидра упало на 11% в годовом выражении. Уточняется, что сокращение составило до 753,2 тысяч декалитров. Это произошло на фоне сезонного увеличения спроса. По мнению главы Союза производителей традиционного сидра Алексея Небольсина, ранее отмеченный рост объемов производства сидра мог быть искусственным. Кроме того, нынешнее падение производства связано с мероприятиями Росалкогольтабакконтроля, направленными на выведения с рынка напитков, не соответствующих ГОСТу.

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