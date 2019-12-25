В России продлен временный запрет на вывоз риса-сырца. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
Запрет будет действовать с 1 июля до 31 декабря нынешнего года. Решение приняли с целью поддержать стабильное обеспечение внутреннего рынка данной продукции. Запрет не распространяется на поставки в страны-члены ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, а также за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.
Ранее мы сообщали, что в Госдуму внесут проект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет.
Фото: pxhere.com
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