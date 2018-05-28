В Госдуму внесут проект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет

Законопроект предлагает установить административные штрафы за продажу такой продукции.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции, а также административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет. Соответствующей документ распространен по СМИ. Известно, что авторами являются лидер движения, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель профильного комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Правки планируется внести в статью 14.53 КоАП.

Законопроектом предлагается внести изменения.... установив штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в размере для физических лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. пояснительная записка

Сергей Миронов заметил, что чаще всего нарушения проияходят из-за продавцов табачных лавок. По мнению депутата, такие лица нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы для физлиц составят от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей. Парламентарий заметил, что согласно статистике электронные системы для доставки никотина и устройства для нагревания табака используют в стране порядка четырех миллионов человек, среди которых есть и подростки..

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Фото: Piter.tv