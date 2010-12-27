Американка нашла гениальный способ успокоить детей

Лайфхаком женщина поделилась в социальных сетях.

Американка Джессика Д"Энтремонт нашла лайфхак как успокоить детей в дневное время. Женщина объяснила, что купила двум дочерям светящиеся в темноте пижамы. Она сказала девочкам, что одежда будет светиться, если ее "зарядить". Для этого им нужно было неподвижно лежать перед сном.

Купите им светящиеся в темноте пижамы. Скажите, что они должны лежать абсолютно неподвижно при свете, чтобы "зарядить" их. И мне даже не стыдно рассказала автор идеи

Жительница США заявила, что ей не стыдно за небольшой обман. Зато этот способ помогает детям быстро уснуть. За неделю пост с лайфхаком набрал более 200 тысяч лайков и около 50 тысяч комментариев в Facebook. Родители со всего мира пробуют данный способ на своих чадах. Многие сочли идею гениальной.

Американка выложила фотографию того, как дети прилежно заряжают пижамы. В дневное время одежду для сна прячут в специальный шкаф.

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые рассказали о последствиях татуировок.

Фото: Facebook/ Джессика Д"Энтремонт

Видео: YouTube/

