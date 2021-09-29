Amazon представила ассистента в виде домашнего робота

В компании рассказали о функциях, которые может выполнять Astro.

Американская компания Amazon представила в социальных сетях нового ассистента в виде домашнего робота. Устройство получило наименование Astro. Пользователь сможет использовать технологического помощника для видеонаблюдения за помещением, контроля за безопасностью. Робот способен самостоятельно передвигаться, проверять комнаты и оповещать об угрозе и появлении незнакомцев.

При помощи специального приложения Astro App владельцы робота смогут смотреть видеотрансляции из дома, когда его покидают. Кроме функций по безопасности ассистент также сможет проигрывать музыку, делать фотографии, отправлять напоминания и следовать за владельцем.

Разработчики Astro вдохновлялись фильмами, ток-шоу и играми при создании "личности" робота.

У Astro есть цифровые глаза на вращающемся экране, он использует движения и выразительные интонации для общения. пресс-служба Amazon

Купить домашнего помощника сейчас можно за 1 тысячу долларов. В ближайшее время цена новинки возрастет до 1,5 тысяч. Робот производится в ограниченной серии. Его продажи запланированы на текущий год.

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Фото и видео: Twitter / Amazon