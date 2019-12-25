Алиев отказался от встречи с Пашиняном

Ильхам Алиев отказался от встречи с Николом Пашиняном. Об этом президент Азербайджана рассказал в интервью с испанскими журналистами из агентства EFE. Слова политика приводятся на официальном сайте главы государства.
Нет, это абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч
Ильхам Алиев, президент Азербайжана
Политик уточнил, что ранее Армения обещала перейти на конструктивные переговоры после того, как положение Никола Пашиняна установится в обществе. Однако этим обсуждениям помешала позиция премьер-министра Еревана о безусловной принадлежности Нагорного Карабаха Армении. Оптимальными встречами Алиев считает переговоры глав МИД, недавно такие состоялись в Женеве.
Алиев считает, что премьер Армении признал поражение в Карабахе.
Фото: Pixabay.com
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