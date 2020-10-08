Алиев: Турция не является основным поставщиком оружия Азербайджану

Политик дал интервью телеканалу Euronews.

Турция не является основным поставщиком оружия для Баку. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью для телеканала Euronews. По словам политика, это факт "известен всем".

Так что факт приобретения нами современного турецкого оборудования, в том числе боевых дронов, не должен быть проблемой ни для кого. Потому что Армения получает вооружение бесплатно. Мы платим за него, а Армения получает бесплатно. Турция не вовлечена в конфликт ни в какой другой форме Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что обострение вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападении. Стороны говорят об артиллерийских обстрелах мирного населения и городов. Атака затронула в частности столицу непризнанной республики - Степанакерт. В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане объявили о частичной мобилизации.

Азербайджан заявил о взятии еще девяти сел в Карабахе.

Видео: YT / euronews (in English)