Азербайджан заявил о взятии еще девяти сел в Карабахе

Азербайджан рассказал о взятии еще девяти сел в Карабахе. С соответствующим заявлением выступил президент страны Ильхам Алиев.
О взятии сёл в Карабахе он рассказал во время своего телеобращения. Речь идёт о населённых пунктах Кархулу, Шукурбейли, Йухары Марьян, Челекен, Дашкесен, Хоровлу, Дичал, Махмудлу и Джафарабад Джабраильского района.
Отметим, что пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала заявление о взятии Джабраила ложью.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил об обязательствах России перед Арменией. При этом он выразил уверенность в том, что РФ выполнит все договорённости между двумя странами.
Видео: YouTube / AZTV
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