Азербайджан заявил о взятии еще девяти сел в Карабахе

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала заявление о взятии Джабраила ложью.

Азербайджан рассказал о взятии еще девяти сел в Карабахе. С соответствующим заявлением выступил президент страны Ильхам Алиев.

О взятии сёл в Карабахе он рассказал во время своего телеобращения. Речь идёт о населённых пунктах Кархулу, Шукурбейли, Йухары Марьян, Челекен, Дашкесен, Хоровлу, Дичал, Махмудлу и Джафарабад Джабраильского района.

Отметим, что пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала заявление о взятии Джабраила ложью.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил об обязательствах России перед Арменией. При этом он выразил уверенность в том, что РФ выполнит все договорённости между двумя странами.

Видео: YouTube / AZTV