Договор с Россией чётко прописывает условия, при которых РФ может помочь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил об обязательствах России перед Арменией. При этом он выразил уверенность в том, что РФ выполнит все договорённости между двумя странами. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

Пашинян заявил, что в армянском Гюмри находится российская военная база, также там действует единая система ПВО. Пашинян отметил, что договор с Россией чётко прописывает условия, при которых РФ может использовать вооружённые силы для помощи Армении.

Отметим, что договор содержит пункт, по которому любая внешняя угроза Армении будет рассматриваться как внешняя угроза для Российской Федерации.

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Видео: YouTube / HAY TV