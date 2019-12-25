Александровская больница начинает прием больных коронавирусом

Количество городских стационаров, в которых принимают больных COVID-19, увеличивается.

Сегодня вечером Александровская больница в Петербурге начинает прием больных коронавирусом. Об этом рассказали в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Больницу перепрофилировали за несколько дней. Отметим, что с 1 апреля по 15 апреля учреждение не принимало пациентов, так как находилось на карантине.

В скором времени принять пациентов с COVID-19 будут готовы 13 объектов. Также к ним присоединятся федеральные медицинские учреждения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Репино под обсерватор переоборудовали второй пансионат.

Фото: alexhospital.ru