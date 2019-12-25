К лечению больных COVID-19 в Петербурге подключатся 7 федеральных медучреждений

Губернатор города ждет сообщений учреждений о готовности к приему пациентов.

В Петербурге будут перепрофилированы 7 федеральных медучреждений для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Губернатор города подчеркнул, что запаса времени у городских медучреждений нет, так как количество заболевших растет.

Речь идет о следующих учреждениях:

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова",

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова",

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Петрова",

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет",

ФГБУЗ "Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова ФМБА",

ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова",

ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии".

Градоначальник попросил составить график поэтапного заполнения коечных мест и как можно быстрее взяться за работу.

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Фото: пресс-служба Смольного