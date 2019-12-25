Больница в Сестрорецке начала принимать больных коронавирусом

Всего в Петербурге с диагнозом COVID-19 принимают 6 стационаров.

В Петербурге еще одна больница начала прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Информация об этом появилась 16 апреля на сайте Смольного.

В городскую больницу №40 Курортного района будут поступать больные инфекцией COVID-19 и подозрением на нее.

Для приема больных подготовили 130 коек в перепрофилированном терапевтическом корпусе, 100 из них оснащены кислородом. В отделении также есть 45 аппаратов ИВЛ.

Планируется, что в больницу будут госпитализировать горожан, которые находятся в самом тяжелом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три медика с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Боткинской больнице.

Фото: gb40.ru