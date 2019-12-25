Больница в Сестрорецке начала принимать больных коронавирусом

В Петербурге еще одна больница начала прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Информация об этом появилась 16 апреля на сайте Смольного.
В городскую больницу №40 Курортного района будут поступать больные инфекцией COVID-19 и подозрением на нее.
Для приема больных подготовили 130 коек в перепрофилированном терапевтическом корпусе, 100 из них оснащены кислородом. В отделении также есть 45 аппаратов ИВЛ.
Планируется, что в больницу будут госпитализировать горожан, которые находятся в самом тяжелом состоянии.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что три медика с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Боткинской больнице.
Фото: gb40.ru
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