В Петербурге сняли карантин с трех городских стационаров

Карантин начался 1 апреля.

Сегодня, 15 апреля, в Петербурге сняли карантин с трех городских больниц. Речь идет о больнице Святого Георгия, Введенской и Александровской. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Это значит, что теперь медицинские учреждения вновь начнут принимать пациентов. В стационары доставят людей из Покровской больницы, которая была переполнена накануне. Вчера туда поступили около 50 пациентов с внебольничной пневмонией. Их обследовали на коронавирус и выполнили компьютерную томографию. Больные пневмонией были вынуждены лежать в коридоре. При этом транспортировка может занять некоторое время.

Пациентов с тяжелыми пневмониями, для которых требуется подключение к аппарату ИВЛ, будет также принимать инфекционный корпус №40. Он рассчитан на 130 мест.

Прием в трех городских больницах был приостановлен 1 апреля. В медицинских учреждения были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Фото: alexhospital.ru