Появилось видео из Покровской больницы, где больные пневмонией лежат в коридоре

В Комздраве заявили, что эти люди еще ждут результатов теста на коронавирус.

Как следует из имеющегося в распоряжении "Фонтанки" видео, к утру 15 апреля все 77 коек 2-го отделения кардиологии Покровской больницы заполнены. А более 10 пациентов с пневмонией лежат в коридорах.

Главврач Покровской больницы Марина Бахолдина не стала разговаривать со СМИ, сославшись на то, что у нее нет времени даже выслушать вопрос. Комитет здравоохранения Петербурга рассказал, что в больнице на карантин закрыли еще несколько отделений. Поэтому остальные отделения работают с перегрузом.

Пациенты, которые лежат в коридорах, ждут результатов теста на коронавирус и скоро будут переведены в другие больницы. Например, в больнице Святого Георгия и в Александровской больнице проходит заключительная дезинфекция, после этого туда начнут принимать с COVID-19.

Ранее у санитара Покровской больницы и всей его семьи нашли коронавирус.

Видео: Фонтанка