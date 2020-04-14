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Александр Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте

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Возраст нападающего "Вашингтона" на данный момент - 34 года.

Канадское издание Sportsnet составило рейтинг ведущих возрастных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.).

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был назван лучшим среди тех, кому исполнилось 34 года. Его одноклубник, защитник Джон Карлсон, стал лучшим в возрастной категории до 30 лет.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Александр Овечкин стал автором лучшего российского гола в НХЛ.

Видео: YouTube / NBC Sports

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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