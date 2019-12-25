Политик не знает, сможет ли посмотреть собственное обращение к народу.

Александр Лукашенко рассказал о планах на Новый год. Слова белорусского политика привели местные журналисты из информационного агентства Sputnik Беларусь. Спикер назвал себя "дежурным по стране" и добавил, что проведет праздники в привычном режиме. Такое заявление глава государства сделал во время посещения НПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий Александр Лукашенко, белорусский политик

Политик добавил, что перед праздниками ему нужно "выдержать", так как он нормально не спал уже несколько суток. Он добавил, что если сможет, то посмотрит свое новогоднее обращение к белорусскому народу. По словам президента, в 2020 году оно записывалось в необычном формате, поэтому ему интересно, что получилось в результате.

Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию.

Фото: Telegram-канал/Пул Первого