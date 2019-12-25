Наделять народное собрание чрезвычайными полномочиями не планируется.

Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию, так как не имеет полномочий на это. Заявление об этом сделал Александр Лукашенко. Его слова передаёт Sputnik Беларусь.

Лукашенко рассказал об этом во время встречи с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Лукашенко подчеркнул, что не собирается становиться председателем ВНС, чтобы удержать власть.

Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что наделять народное собрание чрезвычайными полномочиями не планируется — главой государства по-прежнему останется президент.

Ранее мы писали, что белорусский ОМОН вручил Лукашенко черный берет.

Фото: pixabay.com